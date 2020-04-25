Лидер Северной Кореи мог умереть после операции, - NYP

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции не сердце, которую недавно перенес. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское агентство New York Post.

По данным NYP, вице-директор гонконгского спутникового телевидения HKSTV, вещание которого поддерживает Пекин, сообщил со ссылкой на "очень солидный источник", что Ким Чен Ын умер. В то же время японские СМИ пишут, что лидер КНДР находится в "вегетативном состоянии" после операции.

По другим неподтвержденным сообщениям, которые связывают с высокопоставленными партийными источниками в Китае, говорится о том, что операция по установлению стента северокорейскому лидеру прошла неудачно из-за ошибки хирурга.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в правдивости информации об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР. Трамп считает, что СМИ могут использовать устаревшую информацию.

Кроме того, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джон Хайтен сообщал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын продолжает сохранять власть в КНДР, несмотря на слухи об ухудшении его здоровья.

Также РБК-Украина писало, что чиновники КНДР якобы начали готовить на замену Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон, которая в случае смерти своего брата должна возглавить Северную Корею.