Ким Чен Ын продолжает сохранять власть в Северной Корее, - Пентагон

Фото: Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

Несмотря на слухи об ухудшении здоровья, Ким имеет контроль над властью

В Пентагоне заявили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает сохранять власть, несмотря на недавние слухи об ухудшении состояния его здоровья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джона Хайтена, сейчас Ким имеет полный контроль над властью и военными в КНДР. При этом он выразил уверенность, что нет никаких причин считать иначе.

"Я предполагаю, что Ким Чен Ын до сих пор имеет полный контроль над корейским атомным оружием и корейскими военными силами", - заявил он.

Однако, как отметил Хайтен, у него нет данных американской разведки, которые бы смогли однозначно подтвердить или же опровергнуть слухи относительно критического состояния здоровья лидера Северной Кореи.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну грозит серьезная опасность после операции. Недавно Ким пропустил государственные празднования по случаю дня рождения своего деда Ким Ир Сена, основателя КНДР.

Позже также сообщалось, что чиновники КНДР якобы начали готовить на замену Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон. В случае внезапной смерти Кима, должность лидера Северной Кореи займет его сестра.

Добавим, что в конце марта лидер КНДР Ким Чен Ын провел несколько военных учений, на которых испытывали крылатые и баллистические ракеты. Ким лично командовал учениями реактивной артиллерии.