Лідер Північної Кореї міг померти після операції, - NYP

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг померти після операції не серці, яку нещодавно переніс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське агентство New York Post.

За даними NYP, віце-директор гонконгського супутникового телебачення HKSTV, мовлення якого підтримує Пекін, повідомив з посиланням на "дуже солідне джерело", що Кім Чен Ин помер. Водночас японські ЗМІ пишуть, що лідер КНДР перебуває у "вегетативному стані" після операції.

За іншими непідтвердженими повідомленнями, які пов'язують з високопоставленими партійними джерелами в Китаї, йдеться про те, що операція по встановленню стенту північнокорейському лідеру пройшла невдало через помилку хірурга.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що сумнівається у правдивості інформації щодо погіршення стану здоров'я лідера КНДР. Трамп вважає, що ЗМІ можуть використовувати застарілу інформацію.

Крім того, заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Джон Хайтен повідомляв, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин продовжує зберігати владу в КНДР, попри чутки про погіршення його здоров'я.

Також РБК-Україна писало, що чиновники КНДР нібито почали готувати на заміну Кім Чен Ину його молодшу сестру Кім Е Чжон, яка у випадку смерті свого брата повинна очолити Північну Корею.