Лидер рейтинга ФИФА продлил контракт с главным тренером

Сборная Бельгии по футболу продлила контракт с главным тренером Роберто Мартинесом. Именно его команда лидирует в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB).

Новое соглашение с 46-летним испанцем рассчитано до конца 2022 года. Таким образом специалист будет руководить командой на чемпионате Европы-2020, перенесенного на 2021 год, и чемпионате мира 2022 года.

Пресс-служба "красных дьяволов" объявила о новом соглашении наставника видеороликом с участием капитана команды Эдена Азара во время игры в симулятор FIFA.

Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года. Под его руководством команда стала бронзовым призером ЧМ-2018.

До прихода в сборную Бельгии Мартинес работал в Англии, где тренировал "Суонси Сити", "Уиган" и "Эвертон".

Напомним, исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) на следующем заседании примет решение о сроках нового контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.