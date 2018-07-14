Сборная Бельгии заняла третье место на ЧМ-2018
Команда обыграла Англию
ЧМ-2018
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу бельгийцев
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бельгии добились победы над командой Англии в матче за третье место Чемпионата мира-2018.
Встреча, прошедшая в Петербурге в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу бельгийцев. В их составе голы провели Томас Манье (4-я минута) и Эден Азар (82).
Таким образом, сборная Бельгии стала бронзовым призером чемпионата мира в России.
В финале сыграют команды Франции и Хорватии. Матч пройдет на поле московского стадиона "Лужники" в воскресенье, 15 июля.
Напомним, тренер сборной России Станислав Черчесов советовался с наставником украинской национальной команды Андреем Шевченко перед стартовым матчем ЧМ-2018.