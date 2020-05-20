Лідер рейтингу ФІФА продовжив контракт з головним тренером

Збірна Бельгії з футболу продовжила контракт з головним тренером Роберто Мартінесом. Саме його команда лідирує в рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Королівської бельгійської футбольної асоціації (KBVB).

Нова угода з 46-річним іспанцем розрахована до кінця 2022 року. Таким чином фахівець буде керувати командою на чемпіонаті Європи-2020, перенесеного на 2021 рік, та чемпіонаті світу 2022 року.

Пресслужба "червоних дияволів" оголосила про нову угоду наставника відеороликом за участі капітана команди Едена Азара під час гри у симулятор FIFA.

Мартінес очолює збірну Бельгії з 2016 року. Під його керівництвом команда стала бронзовим призером ЧС-2018.

До приходу в збірну Бельгії Мартінес працював в Англії, де тренував "Суонсі Сіті", "Віган" і "Евертон".

Нагадаємо, виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) на наступному засіданні прийме рішення про терміни нового контракту з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком.