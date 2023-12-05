Єрмак, Умєров та Стефанчук приїхали до США напередодні голосування щодо України у Конгресі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров та спікер Верховної ради Руслан Стефанчук перебувають з візитом у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зокрема, Єрмак вже виступив в Інституті миру США.

"Вже 649 днів Україна бореться за свободу. Ми зірвали плани російського бліцкригу. Ми встояли. Українці дуже вдячні всім, хто допоміг нам залишитися суверенною та незалежною державою", - зазначив він.

За словами керівника ОП, Росія сьогодні намагається роздмухувати конфлікти в різних країнах і потрібно цьому запобігти.

Єрмак нагадав про українську формулу миру, яка пропонує комплексну відповідь на виклики у сфері безпеки.

"Вона повертає у світ справедливість. Це українська формула, але співавторами плану миру на її основі мають стати всі. Ми перетворюємо добру волю на добру дію", - додав він.

Як зазначив Єрмак, відповідальні держави, які поважають міжнародне право, мають залишатися єдиними та відданими справі про порятунок миру. При цьому запобігти війні можна лише шляхом надання Україні надійних багатосторонніх гарантій безпеки.

Голосування щодо допомоги Україні

Нагадаємо, завтра, 6 грудня, у Сенаті (верхня палата Конгресу США) має відбутися розгляд законопроекту, яким пропонується виділити на фінансування допомоги Україні ще понад 60 млрд доларів.

Ця допомога входить у запит президента США Джо Байдена до Конгресу понад 100 млрд доларів. Там також передбачено фінансування допомоги Ізраїлю.

Ще вчора, 4 грудня, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявляв, що США не зможуть передавати Україні зброю, якщо Конгрес не підтримає нове фінансування.