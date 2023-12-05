У Конгресі США провалилися переговори щодо імміграції. Це загрожує допомозі Україні, - ЗМІ

Демократична та Республіканська партії США провалили переговори щодо безпеки американського кордону. Це загрожує блокуванням нового пакету допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Як повідомляється, двопартійні переговори щодо прикордонної політики 1 грудня зайшли в глухий кут через глибокі розбіжності між законодавцями.

Республіканці пообіцяли скасувати пакет допомоги Україні, якщо демократи не погодяться посилити закони США про надання притулку та умовно-дострокове звільнення в імміграційних процедурах.

Один із помічників демократів заявив, що його політична сила нібито готова йти на компроміси у питаннях кордону, але республіканці наполягають на "крайній політиці".

Позиції Білого дому також розкритикував спікер Палати представників Майк Джонсон, який звинуватив президента США Джо Байдена в ігноруванні "занепокоєнь" республіканців.

"Є відсутність чіткої стратегії в Україні, шляху до вирішення конфлікту або плану адекватного забезпечення відповідальності за допомогу, яку надають американські платники податків. Тим часом адміністрація постійно ігнорує катастрофу на нашому власному кордоні. Республіканці в Палаті представників вирішили, що будь-який додатковий пакет заходів щодо національної безпеки повинен починатися з нашого власного кордону", - заявив Джонсон.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд) хочуть направити на допомогу Україні. Також передбачається фінансування для Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та безпека кордону.

За інформацією ЗМІ, ініціатива президента була винесена на голосування у верхній палаті Конгресу 4 грудня.

Варто зазначити, у Білому домі заявляли про те, що Сполучені Штати Америки не будуть спроможні надавати Україні нову зброю у разі, якщо Конгрес не виділить фінансування.