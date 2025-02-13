Лідер правопопулістів Британії несподівано виступив за вступ України до НАТО
Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж несподівано підтримав вступу України до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання зазначає, що раніше Фараж стверджував, що НАТО та Європейський Союз спровокували російського диктатора Володимира Путіна на вторгнення в Україну.
Тепер, він вважає, що зближення Києва із Заходом має стати частиною довгострокового рішення. З такою заявою Фарадж виступав у середу, 12 лютого, в Лондоні на тлі початку прямої взаємодії президента США Дональда Трампа з Путіним.
Він заявив, що не хоче "упереджувати, як пройдуть ці переговори" щодо України, але сказав: "Якщо ми зможемо домогтися від Путіна і Зеленського розумних переговорів, я б сказав, забігаючи наперед, що, мабуть, дуже важливо, щоб Україна вступила до НАТО".
Пізніше того ж вечора Фарадж підтвердив свою думку в ефірі телеканалу GB News, де він є ведучим.
"Вступ України до НАТО є практично невід'ємною частиною цієї мирної угоди", - наголосив лідер правопопулістів Британії.
Вступ України до НАТО
Нагадаємо, Україна розраховувала отримати офіційне запрошення на вступ до Альянсу на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся у липні 2024 року. Проте цього так і не сталося.
Київ наполягає на ухваленні чіткого графіка вступу, проте конкретних рішень досі немає. В Альянсі наголошують, що "двері до НАТО" залишаються відчиненими, але членство неможливе до завершення війни.
Під час виступу на нещодавньому засіданні "Рамштайну" новий глава Пентагону Піт Гегсет висловив думку, що членство України в НАТО "не є реалістичним варіантом" як гарантія безпеки для завершення війни.
При цьому, як зазначав президент України Володимир Зеленський, якщо Україна не буде в НАТО, тоді Альянс має бути на українській території. За його словами, альтернативою вступу України до НАТО є розташування військ Альянсу на українській території. При цьому в країні має перебувати армія, яка за розмірами буде аналогічна російській.
Крім того, на його думку, Україні буде потрібно значно посилити армію в разі, якщо її не приймуть до НАТО. Зокрема, йдеться знову ж таки про подвоєння чисельності військовослужбовців.
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