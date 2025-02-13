Лідер правопопулістів Британії несподівано виступив за вступ України до НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання зазначає, що раніше Фараж стверджував, що НАТО та Європейський Союз спровокували російського диктатора Володимира Путіна на вторгнення в Україну.

Тепер, він вважає, що зближення Києва із Заходом має стати частиною довгострокового рішення. З такою заявою Фарадж виступав у середу, 12 лютого, в Лондоні на тлі початку прямої взаємодії президента США Дональда Трампа з Путіним.

Він заявив, що не хоче "упереджувати, як пройдуть ці переговори" щодо України, але сказав: "Якщо ми зможемо домогтися від Путіна і Зеленського розумних переговорів, я б сказав, забігаючи наперед, що, мабуть, дуже важливо, щоб Україна вступила до НАТО".

Пізніше того ж вечора Фарадж підтвердив свою думку в ефірі телеканалу GB News, де він є ведучим.

"Вступ України до НАТО є практично невід'ємною частиною цієї мирної угоди", - наголосив лідер правопопулістів Британії.