Лидер правопопулистов Британии неожиданно выступил за вступление Украины в НАТО
Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж неожиданно поддержал вступление Украины в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание отмечает, что ранее Фараж утверждал, что НАТО и Европейский Союз спровоцировали российского диктатора Владимира Путина на вторжение в Украину.
Теперь, он считает, что сближение Киева с Западом должно стать частью долгосрочного решения. С таким заявлением Фарадж выступал в среду, 12 февраля, в Лондоне на фоне начала прямого взаимодействия президента США Дональда Трампа с Путиным.
Он заявил, что не хочет "предвосхищать, как пройдут эти переговоры" по Украине, но сказал: "Если мы сможем добиться от Путина и Зеленского разумных переговоров, я бы сказал, забегая наперед, что, пожалуй, очень важно, чтобы Украина вступила в НАТО".
Позже тем же вечером Фарадж подтвердил свое мнение в эфире телеканала GB News, где он является ведущим.
"Вступление Украины в НАТО является практически неотъемлемой частью этого мирного соглашения", - подчеркнул лидер правопопулистов Британии.
Вступление Украины в НАТО
Напомним, Украина рассчитывала получить официальное приглашение на вступление в Альянс на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в июле 2024 года. Однако этого так и не произошло.
Киев настаивает на принятии четкого графика вступления, однако конкретных решений до сих пор нет. В Альянсе отмечают, что "двери в НАТО" остаются открытыми, но членство невозможно до завершения войны.
Во время выступления на недавнем заседании "Рамштайн" новый глава Пентагона Пит Гегсет выразил мнение, что членство Украины в НАТО "не является реалистичным вариантом" как гарантия безопасности для завершения войны.
При этом, как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, если Украина не будет в НАТО, тогда Альянс должен быть на украинской территории. По его словам, альтернативой вступления Украины в НАТО является расположение войск Альянса на украинской территории. При этом в стране должна находиться армия, которая по размерам будет аналогична российской.
Кроме того, по его мнению, Украине потребуется значительно усилить армию в случае, если ее не примут в НАТО. В частности, речь идет опять же об удвоении численности военнослужащих.
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