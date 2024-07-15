Лідер опозиції в Німеччині висловився за поставки Берліном Києву бойових літаків, - DW

Лідер Християнського-демократичного союзу вважає, що Україні треба допомоги як мінімум відновити суверенітет над власним повітряним простором.

"Оскільки ці ракетні атаки, яких зараз стається дедалі більше, на інфраструктуру, на об'єкти електро- і водопостачання, на лікарні і будинки для людей похилого віку, не можуть бути взяті під контроль лише з землі", - пояснив лідер німецької опозиції.

Також він додав, що постачання Україні бойових літаків у багатьох країнах, включно з ЄС, є вже вирішеним питанням.

"Ми, німці, не можемо залишитись осторонь", - заявив політик.