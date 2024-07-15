Лідер опозиції в Німеччині висловився за поставки Берліном Києву бойових літаків, - DW

Фрідріх Мерц, лідер найбільшої опозиційної партії в Німеччині, висловився за посилення Берліном підтримки України в її захисті від РФ та за постачання їй бойових літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Лідер Християнського-демократичного союзу вважає, що Україні треба допомоги як мінімум відновити суверенітет над власним повітряним простором.
"Оскільки ці ракетні атаки, яких зараз стається дедалі більше, на інфраструктуру, на об'єкти електро- і водопостачання, на лікарні і будинки для людей похилого віку, не можуть бути взяті під контроль лише з землі", - пояснив лідер німецької опозиції.
Також він додав, що постачання Україні бойових літаків у багатьох країнах, включно з ЄС, є вже вирішеним питанням.
"Ми, німці, не можемо залишитись осторонь", - заявив політик.
Нагадаємо, що Україна веде переговори зі Швецією про постачання винищувачів Gripen в рамках військової допомоги.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що після того, як Міноборони РФ похвалилося обстрілом України бомбою ФАБ-3000, глава ОП Андрій Єрмак закликав Захід дозволити знищувати ворожі літаки на території Росії.
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