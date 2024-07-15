Лидер оппозиции в Германии высказался за поставки Берлином Киеву боевых самолетов, - DW

Фридрих Мерц, лидер крупнейшей оппозиционной партии в Германии, высказался за усиление Берлином поддержки Украины в ее защите от РФ и отправку ей боевых самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Лидер Христианского-демократического союза считает, что Украине нужно помочь как минимум восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством.
"Поскольку эти ракетные атаки, которых сейчас происходит все больше, на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, не могут быть взяты под контроль только с земли", - пояснил лидер немецкой оппозиции.
Также он добавил, что поставки Украине боевых самолетов во многих странах, в том числе в ЕС, являются уже решенным вопросом.
"Мы, немцы, не можем остаться в стороне", - заявил политик.
Напомним, что Украина ведет переговоры со Швецией о поставках истребителей Gripen в рамках военной помощи.
Ранее РБК-Украина сообщало, что после того, как Минобороны РФ похвасталось обстрелом Украины бомбой ФАБ-3000, глава ОП Андрей Ермак призвал Запад разрешить уничтожать вражеские самолёты на территории России.
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