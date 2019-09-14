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Лидер немецких либералов призвал изменить политику в отношении России

Новости » Политика    14.09.2019 - 09:20
Лидер немецких либералов призвал изменить политику в отношении России
Фото: Кристиан Линднер (facebook.com/lindner.christian)

Если РФ вернетесь от конфронтации к кооперации, то станет возможной пошаговая отмена санкций, заявил политик

Председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер призвал скорректировать политический курс правительства Германии в отношении России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссілкой на DW.

В интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland он заявил, что либералы, в отличие от правящей в Германии "большой коалиции" консерваторов и социал-демократов, "выступают за то, чтобы действительно открыть путь диалогу".

"В наших интересах должно быть не повторение эскалации холодной войны, а создание условий для возобновления кооперации. Еще два года назад я говорил, что если мы будем откладывать диалог до полного урегулирования крымского вопроса, то не будет никакого продвижения. С тех пор ситуация не улучшилась, а ухудшилась", - отметил Линднер.

Он подчеркнул, что нельзя соглашаться с нарушением международного законодательства Москвой, которая аннексировалай украинский полуостров. Вместе с тем, считает политик, необходимо дать сигнал российскому руководству: "Если вы вернетесь от конфронтации к кооперации, то, в конце концов, станет возможной пошаговая отмена санкций".

Напомним, РБК-Украина писало, что Линднер подтвердил свою позицию по Крыму, призывая отнестись к аннексии полуострова как к долгосрочному решению

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