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Лідер німецьких лібералів закликав змінити політику щодо Росії

Новини » Політика    14.09.2019 - 09:20
Лідер німецьких лібералів закликав змінити політику щодо Росії
Фото: Крістіан Лінднер (facebook.com/lindner.christian)

Якщо РФ повернетеся від конфронтації до кооперації, то стане можливою покрокова скасування санкцій, заявив політик

Голова Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер закликав скоригувати політичний курс уряду Німеччини щодо Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В інтерв'ю німецькій медіагрупі Redaktionsnetzwerk Deutschland він заявив, що ліберали, на відміну від правлячої в Німеччині "великої коаліції" консерваторів і соціал-демократів, "виступають за те, щоб дійсно відкрити шлях діалогу".

"В наших інтересах має бути не повторення ескалації холодної війни, а створення умов для відновлення кооперації. Ще два роки тому я говорив, що якщо ми будемо відкладати діалог до повного врегулювання кримського питання, то не буде ніякого просування. З тих пір ситуація не покращилася, а погіршилася", - зазначив Він.

Він підкреслив, що не можна погоджуватися з порушенням міжнародного законодавства Москвою, яка аннексировалай український півострів. Разом з тим, вважає політик, необхідно дати сигнал російському керівництву: "Якщо ви повернетеся від конфронтації до кооперації, то, врешті-решт, стане можливою покрокова скасування санкцій".

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Лінднер підтвердив свою позицію по Криму, закликаючи поставитися до анексії півострова як до довгострокового рішення

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