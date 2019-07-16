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Лидер "Ливерпуля" может пропустить стартовый тур АПЛ

Новости » Спорт    16.07.2019 - 12:34
Лидер "Ливерпуля" может пропустить стартовый тур АПЛ
Фото: Садио Мане (liverpoolfc.com)

Форвард находится в составе своей национальной сборной

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане может пропустить старт сезона чемпионата Англии. Об этом сообщает The Mirror.

Форвард находится в составе сборной Сенегала, которая вышла в финал Кубка Африки, а команда Юргена Клоппа уже начала подготовку к сезону. Таким образом, футболисту, скорее всего, потребуется дополнительное время для начала занятий в составе клуба.

Участие Мане в матче в стартовом туре против новичка АПЛ "Норвича" остается под вопросом. Поединок состоится 9 августа.

Форвард в минувшем сезоне провел за "Ливерпуль" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и сделал 2 результативные передачи. Мане с командой стал победителем Лиги чемпионов сезона 2018/19.

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