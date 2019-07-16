Лідер "Ліверпуля" може пропустити стартовий тур АПЛ

Фото: Садіо Мане (liverpoolfc.com)

Форвард знаходиться в складі своєї національної збірної

Нападник "Ліверпуля" Садіо Мане може пропустити старт сезону чемпіонату Англії. Про це повідомляє The Mirror.

Форвард знаходиться в складі збірної Сенегалу, яка вийшла в фінал Кубка Африки, а команда Юргена Клоппа вже почала підготовку до сезону. Таким чином, футболістові, швидше за все, буде потрібно додатковий час для початку занять в складі клубу.

Участь Мане в матчі в стартовому турі проти новачка АПЛ "Норвіча" залишається під питанням. Поєдинок відбудеться 9 серпня.

Форвард в минулому сезоні провів за "Ліверпуль" 50 матчів у всіх турнірах, в яких забив 26 голів і зробив 2 результативні передачі. Мане з командою став переможцем Ліги чемпіонів сезону 2018/19.