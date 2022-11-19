Лідер КНДР загрожує США застосуванням ядерної зброї, пославшись на уявну загрозу

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв протистояти ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї під час випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Якщо вороги продовжуватимуть створювати загрози, наша партія та уряд рішуче реагуватимуть на ядерну зброю ядерною зброєю та на тотальну конфронтацію тотальною конфронтацією", - заявив Кім Чен Ин.

Кім заявив, що нібито погрози з боку США та їхніх союзників, які проводять ворожу політику, спонукали його країну суттєво прискорити зміцнення своєї зброї ядерної стримування.

Нагадаємо, щоПівнічна Корея провела випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка мала достатню дальність, щоб досягти материкової частини Сполучених Штатів, і приземлилася лише за 200 кілометрів від Японії.

Раніше ми писали, що КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Снаряд упав у винятковій економічній зоні Японії. Раніше, 17 листопада, Північна Корея випустила ракету у бік сусідів.

До цього в Північній Кореї заявили, що запуски ракет були імітацією ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах. Такий крок нібито став відповіддю на "небезпечні військові навчання" двох країн.

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