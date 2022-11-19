Лидер КНДР угрожает США применением ядерного оружия, сославшись на мнимую угрозу

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал противостоять ядерным угрозам США с помощью ядерного оружия во время испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Если враги будут продолжать создавать угрозы, наша партия и правительство будут решительно реагировать на ядерное оружие ядерным оружием и на тотальную конфронтацию тотальной конфронтацией", - заявил Ким Чен Ын.

Ким заявил, что якобы угрозы со стороны США и их союзников, проводящих враждебную политику, побудили его страну существенно ускорить укрепление своего оружия ядерного сдерживания.

Напомним, что Северная Корея провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая имела достаточную дальность, чтобы достичь материковой части Соединенных Штатов, и приземлилась всего в 200 километрах от Японии.

Ранее мы писали, что КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд пал в исключительной экономической зоне Японии. Ранее, 17 ноября, Северная Корея выпустила ракету в сторону соседей.

До этого в Северной Корее заявили, что запуски ракет были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам . Такой шаг якобы стал ответом на "опасные военные учения" двух стран.

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