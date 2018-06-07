Лидер КНДР опасается покушения на встрече с Трампом, - Bloomberg

Ким Чен Ын обеспокоен безопасностью на саммите

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын опасается за свою жизнь в связи с предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что руководитель КНДР "крайне обеспокоен безопасностью на саммите и боится покушения".

Дополнительным поводом к беспокойству для лидера КНДР стало заявление советника по национальной безопасности Трампа Джона Болтона, который сравнил Северную Корею с Ливией. Как известно, бывший лидер Ливии - Муаммар Каддафи - был убит в результате военной операции стран Запада.

Собеседник издания сообщил, что в условиях отсутствия преемника внезапная смерть нынешнего главы Северной Кореи приведет к тому, что страна "погрузится в хаос".

Напомним, официальные лица США, которые работают над планированием саммита президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре, столкнулись с проблемой материально-технического обеспечения. Как сообщалось, президентский люкс в отеле Fullerton, на пятизвездочном курорте на уединенном острове, может стоить больше 6 тысяч долларов за сутки.

Сообщалось, что северокорейской делегации может также потребоваться поездка на самолете, предоставленном другой страной. При этом в США опровергли информацию о намерении оплачивать проживание в отеле Ким Чен Ыну. Как известно, Трамп встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня.