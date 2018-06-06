США не будут оплачивать проживание Ким Чен Ына на время саммита

США не будут брать на себя расходы за расселение делегации КНДР

В Соединенных Штатах Америки (США) опровергли информацию о намерении оплачивать проживание в отеле Ким Чен Ыну на время саммита 12 июня. Об этом сообщила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, передает Yonhap.

Так, США не будут брать на себя расходы за расселение делегации КНДР в Сингапуре во время проведения саммита.

"Правительство Соединенных Штатов не оплачивает расходы за проживание в Сингапуре северокорейской делегации или другие расходы", - сказала Нойерт.

Напомним, ранее сообщалось, что официальные лица США, которые работают над планированием саммита президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре, столкнулись с проблемой материально-технического обеспечения.

Как сообщалось, президентский люкс в отеле Fullerton, пятизвездочном курорте на уединенном острове, может стоить больше 6000 тысяч долларов за сутки. Сообщается, что северокорейской делегации может также потребоваться поездка на самолете, предоставленном другой страной.