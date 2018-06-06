Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

США не будут оплачивать проживание Ким Чен Ына на время саммита

НовостиПолитика    06.06.2018 - 07:46
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

США не будут брать на себя расходы за расселение делегации КНДР

В Соединенных Штатах Америки (США) опровергли информацию о намерении оплачивать проживание в отеле Ким Чен Ыну на время саммита 12 июня. Об этом сообщила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, передает Yonhap.

Так, США не будут брать на себя расходы за расселение делегации КНДР в Сингапуре во время проведения саммита. 

"Правительство Соединенных Штатов не оплачивает расходы за проживание в Сингапуре северокорейской делегации или другие расходы", - сказала Нойерт.

Напомним, ранее сообщалось, что официальные лица США, которые работают над планированием саммита президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре, столкнулись с проблемой материально-технического обеспечения.

Как сообщалось, президентский люкс в отеле Fullerton, пятизвездочном курорте на уединенном острове, может стоить больше 6000 тысяч долларов за сутки. Сообщается, что северокорейской делегации может также потребоваться поездка на самолете, предоставленном другой страной.

США на встрече НАТО представят новый план сдерживания России, - Reuters США просят ряд стран ОПЕК нарастить добычу нефти, - Bloomberg
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, саммит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top