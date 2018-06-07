Лідер КНДР побоюється замаху на зустрічі з Трампом, - Bloomberg

Кім Чен Ин стурбований безпекою на саміті

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин побоюється за своє життя у зв'язку з майбутньою зустріччю з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що керівник КНДР "вкрай стурбований безпекою на саміті і боїться замаху".

Додатковим приводом до занепокоєння для лідера КНДР стала заява радника з національної безпеки Трампа Джона Болтона, який порівняв Північну Корею з Лівією. Як відомо, колишній лідер Лівії Муаммар Каддафі був убитий в результаті військової операції країн Заходу.

Співрозмовник видання повідомив, що в умовах відсутності спадкоємця раптова смерть нинішнього глави Північної Кореї призведе до того, що країна "зануриться в хаос".

Нагадаємо, офіційні особи США, які працюють над плануванням саміту президента США Дональда Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином в Сінгапурі, зіткнулися з проблемою матеріально-технічного забезпечення. Як повідомлялося, президентський люкс в готелі Fullerton, на п'ятизірковому курорті на відокремленому острові, може коштувати більше 6 тисяч доларів за добу.

Повідомлялося, що північнокорейській делегації може також знадобитися поїздка на літаку, наданому іншою країною. При цьому США спростували інформацію про намір оплачувати проживання в готелі Кім Чен Ину. Як відомо, Трамп зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 12 червня.