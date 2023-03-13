Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ

Зазначається, що зустріч Сі з Путіним з Зеленським, остання з яких, як очікується, відбудеться віртуально, відображають зусилля Пекіна відігравати більш активну роль у посередництві щодо припинення війни РФ проти України.

Видання пише, що пряма розмова із Зеленським ознаменувала б значний крок у спробах Китаю зіграти роль миротворця в Україні, які досі були сприйняті скептично в Європі.

Додамо, що Китай зацікавлений у припиненні війни, адже вона поставила Пекін у небезпечну ситуацію, змусивши Сі балансувати між партнерством Китаю з Росією і його власними близькими стосунками з Путіним та зростанням недовіри та напруженості з США та їхніми союзниками.

Окрім того, Сі розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки до Росії, хоча, за словами джерел видання, його повний маршрут ще не підтверджений.

Нагадаємо, Reuters повідомляло, що Сі може приїхати до Москви для зустрічі з Путіним вже наступного тижня.

Тим часом у Білому домі заявляли, що Китай все ще розглядає можливість надання РФ зброї для ведення війни проти України.

Окрім того, нещодавно Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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