Лидер Китая назвал главную угрозу для мировой экономики

Лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в рамках саммита G20 в японской Осаке назвал главную угрозу для мировой экономики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщается, Си Цзиньпин подверг критике протекционизм и политику давления со стороны некоторых стран. Он подчеркнул, что "любая попытка продвигать свои интересы в ущерб другим государствам никогда не станет успешной".

Кроме того, лидер КНР призвал представителей стран "Большой двадцатки" противостоять односторонним мерам, которые приводят к экономическому конфликту и нарушают правила в мировой торговле, что представляет угрозу для мировой экономики.

Отметим, что на саммите G20, который начался сегодня, 28 июня, в японской Осаке, запланирована встреча Си Цзиньпина с американским президентом Дональдом Трампом. Предполагается, что стороны обсудят вопросы торгового соглашения между государствами.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что договорился о расширенной встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Отмечалось, что во время личного разговора лидеры двух стран договорились о встрече на саммите G20.

Позже в Министерстве иностранных дел Китая подтвердили, что на саммите G20 в Осаке состоится встреча китайского и американского лидеров. Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в японской Осаке по приглашению премьер-министра Японии Абэ Синдзо.