Лідер Ірану вперше вийшов з укриття після завершення війни з Ізраїлем (відео)

Війна Ірану та Ізраїлю

З 13 червня, коли Ізраїль почав завдавати ударів по об'єктах іранської ядерної програми, 86-річний Хаменеї переховувався в бункері та залишався там після закінчення війни через побоювання ліквідації.

Лідер випускав заздалегідь записані повідомлення й уникав публічних виступів. Загалом лідер перебував в укритті 25 днів.

Зокрема, 26 червня у записаному виступі по державному телебаченню, Хаменеї пообіцяв, що Іран не здасться, а сіоністський режим майже розвалився.

Додамо, що 22 червня США доєдналися до кампанії Ізраїлю та завдали масованого удару по низці об'єктів іранської ядерної програми.

Іран відповів символічним обстрілом американської авіабази Аль-Удейд у Катарі, яка є штаб-квартирою Центрального командування США.

23 червня президент США Дональд Трамп оголосив про підписання сторонами угоди про припинення вогню.

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