"Дали ляпаса Америці": лідер Ірану нафантазував "перемогу" над США та Ізраїлем
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї зробив першу публічну заяву з моменту початку ірано-ізраїльскої війни. Він привітав народ Ірану з "перемогою" над Ізраїлем та США, а також заявив, що "сіоністський режим майже розвалився".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звернення Хаменеї до народу Ірану, опубліковане іранським державним інформагентством IRNA.
"Я вітаю вас з перемогою над оманливим сіоністським режимом... Вітаю наш дорогий Іран з перемогою над режимом США. Режим США вступив у війну безпосередньо... але нічого не досяг", - заявив він.
Хаменеї також сказав, що США, мовляв, нічого не досягли, оскільки "не вразили" ядерні об'єкти Тегерану. Водночас Іран нібито "завдав важкого удару по США": на думку Хаменеї, "наша держава дала ляпаса Америці".
"Ісламська Республіка завдала важкого удару по США... Сіоністський режим майже розвалився та був знищений під ударами Ісламської Республіки", - сказано у його повідомленні.
Удари по Ірану
З 13 червня Ізраїль під час ударів по Ірану завдав значної шкоди ядерній і ракетній програмам Ірану. З 22 червня США на короткий час приєдналися до атак, розбомбивши три ядерні центри. Президент США Дональд Трамп порівняв ці удари з бомбардуванням Хіросіми та Нагасакі.
Після атак США Тегеран завдав удару по авіабазі Аль-Удейд у Катарі – найбільшій американській військовій базі на Близькому Сході. Проте атака, схоже за все, була чисто "символічна" - ніхто не постраждав, а Трамп подякував Ірану "за своєчасне попередження" та заявив про набуття чинності режиму припинення вогню.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.