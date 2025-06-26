"Дали ляпаса Америці": лідер Ірану нафантазував "перемогу" над США та Ізраїлем

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї зробив першу публічну заяву з моменту початку ірано-ізраїльскої війни. Він привітав народ Ірану з "перемогою" над Ізраїлем та США, а також заявив, що "сіоністський режим майже розвалився".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звернення Хаменеї до народу Ірану, опубліковане іранським державним інформагентством IRNA .

"Я вітаю вас з перемогою над оманливим сіоністським режимом... Вітаю наш дорогий Іран з перемогою над режимом США. Режим США вступив у війну безпосередньо... але нічого не досяг", - заявив він.

Хаменеї також сказав, що США, мовляв, нічого не досягли, оскільки "не вразили" ядерні об'єкти Тегерану. Водночас Іран нібито "завдав важкого удару по США": на думку Хаменеї, "наша держава дала ляпаса Америці".

"Ісламська Республіка завдала важкого удару по США... Сіоністський режим майже розвалився та був знищений під ударами Ісламської Республіки", - сказано у його повідомленні.