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"Дали ляпаса Америці": лідер Ірану нафантазував "перемогу" над США та Ізраїлем

Іран, Четвер 26 червня 2025 16:37
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"Дали ляпаса Америці": лідер Ірану нафантазував "перемогу" над США та Ізраїлем Фото: верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї зробив першу публічну заяву з моменту початку ірано-ізраїльскої війни. Він привітав народ Ірану з "перемогою" над Ізраїлем та США, а також заявив, що "сіоністський режим майже розвалився".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звернення Хаменеї до народу Ірану, опубліковане іранським державним інформагентством IRNA.

"Я вітаю вас з перемогою над оманливим сіоністським режимом... Вітаю наш дорогий Іран з перемогою над режимом США. Режим США вступив у війну безпосередньо... але нічого не досяг", - заявив він.

Хаменеї також сказав, що США, мовляв, нічого не досягли, оскільки "не вразили" ядерні об'єкти Тегерану. Водночас Іран нібито "завдав важкого удару по США": на думку Хаменеї, "наша держава дала ляпаса Америці".

"Ісламська Республіка завдала важкого удару по США... Сіоністський режим майже розвалився та був знищений під ударами Ісламської Республіки", - сказано у його повідомленні.

Удари по Ірану

З 13 червня Ізраїль під час ударів по Ірану завдав значної шкоди ядерній і ракетній програмам Ірану. З 22 червня США на короткий час приєдналися до атак, розбомбивши три ядерні центри. Президент США Дональд Трамп порівняв ці удари з бомбардуванням Хіросіми та Нагасакі.

Після атак США Тегеран завдав удару по авіабазі Аль-Удейд у Катарі – найбільшій американській військовій базі на Близькому Сході. Проте атака, схоже за все, була чисто "символічна" - ніхто не постраждав, а Трамп подякував Ірану "за своєчасне попередження" та заявив про набуття чинності режиму припинення вогню.

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