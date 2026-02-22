Лідер Ірану готується до загибелі: NYT дізналося план дій на випадок ліквідації

США готують удари по Ірану?

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США розглядають різні варіанти військової операції проти Ірану - від точкових ударів по представниках режиму аятолл до повної зміни режиму.

Вчора, 21 лютого, стало відомо, що новітній американський авіаносець після переходу через Атлантику з'явився в Середземному морі. Пересування корабля викликало обговорення серед військових аналітиків і спостерігачів через можливий подальший маршрут і завдання.

Саме цей район розглядається як найбільш близька точка, де присутність авіаносної ударної групи може мати практичний військовий сенс.

Відстань до території Ірану перевищує 1500 кілометрів, однак палубна авіація здатна діяти на такій дистанції за підтримки повітряних танкерів.

Крім того, ракетні есмінці, що входять до складу авіаносної групи, потенційно можуть брати участь у системі протиракетного захисту Ізраїлю в разі ракетних пусків.

Також раніше повідомлялося, що США розглядають план вбивства лідера Ірану Алі Хаменеї.