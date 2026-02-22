Лидер Ирана готовится к гибели: NYT узнало план действий на случай ликвидации

США готовят удары по Ирану?

Напомним, ранее мы сообщали, что США рассматривают различные варианты военной операции против Ирана - от точечных ударов по представителям режима аятолл до полной смены режима.

Вчера, 21 февраля, стало известно, что новейший американский авианосец после перехода через Атлантику появился в Средиземном море. Передвижение корабля вызвало обсуждение среди военных аналитиков и наблюдателей из-за возможного дальнейшего маршрута и задачи.

Именно этот район рассматривается как наиболее близкая точка, где присутствие авианосной ударной группы может иметь практический военный смысл.

Расстояние до территории Ирана превышает 1500 километров, однако палубная авиация способна действовать на такой дистанции при поддержке воздушных танкеров.

Кроме того, ракетные эсминцы, входящие в состав авианосной группы, потенциально могут участвовать в системе противоракетной защиты Израиля в случае ракетных пусков.

Также ранее сообщалось, что США рассматривают план убийства лидера Ирана Али Хаменеи.