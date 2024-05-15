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Лідер і аутсайдер чемпіонату розділили призи туру УПЛ

Фото: Георгій Судаков став вирішальним чинником у чемпіонських перегонах (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками чергового туру віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру представникам донецького "Шахтаря" і закарпатського "Миная".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Півзахисник "гірників" Георгій Судаков – футболіст 28-го туру чемпіонату України. Українець приніс "Шахтарю" перемогу над київським "Динамо" в Класичному УПЛ.

Судаков вийшов у старті донеччан. У середині першого тайму він реалізував одинадцятиметровий за гру рукою оборонця "біло-синіх" Вівчаренка. Цей гол хавбека виявився єдиним у принциповому протистоянні та дозволив "гірникам" достроково завоювати чемпіонський титул.

Натомість керманич "Миная" Желько Любеновіч – найкращий тренер туру. Сербський фахівець привів закарпатців до неймовірного камбеку в Полтаві. "Минай" поступався "Ворсклі" двома забитими м'ячами, але зумів вирвати перемогу з голами Ременяка, Павлюка (автогол) і Вітенчука (пенальті). Колектив Любеновіча покинув останнє місце в турнірній таблиці та продовжить боротьбу за виживання.

Найкращих гравця і тренера туру на першому етапі назвали журналісти низки видань, а на другому за номінантів голосували вболівальники в соцмережах Прем'єр-ліги. Судаков випередив Ременяка, Бойчука та Яшарі. Любеновіч же виявився кращим за Шищенка, Пушіча та Ротаня.

 

До слова, раніше підготували міні-анонс поєдинку "Шахтаря" і "Ворскли" у фіналі Кубка України.

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