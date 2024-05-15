Лидер и аутсайдер чемпионата разделили призы тура УПЛ

Полузащитник "горняков" Георгий Судаков – футболист 28-го тура чемпионата Украины. Украинец принес "Шахтеру" победу над киевским "Динамо" в Классическом УПЛ.

Судаков вышел в старте дончан. В середине первого тайма он реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой защитника "бело-синих" Овчаренко. Этот гол хавбека оказался единственным в принципиальном противостоянии и позволил "горнякам" досрочно завоевать чемпионский титул.

Зато вождь "Миная" Желько Любенович – лучший тренер тура. Сербский специалист привел закарпатцев к невероятному камбеку в Полтаве. "Минай" уступал "Ворскле" двумя забитыми мячами, но сумел вырвать победу с голами Ременяка, Павлюка (автогол) и Виттенчука (пенальти). Коллектив Любеновича покинул последнее место в турнирной таблице и продолжит борьбу за выживание.

Лучших игрока и тренера тура на первом этапе назвали журналисты ряда изданий, а на втором за номинантов голосовали болельщики в соцсетях Премьер-лиги. Судаков опередил Ременяка, Бойчука и Яшари. Любенович же оказался лучше Шищенко, Пушича и Ротаня.