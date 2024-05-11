ua en ru
Сб, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

УПЛ: "Минай" в останній атаці вирвав супердраматичну перемогу над "Ворсклою"

Полтава, Субота 11 травня 2024 15:42
UA EN RU
УПЛ: "Минай" в останній атаці вирвав супердраматичну перемогу над "Ворсклою"
Автор: Антон Федорців

Закарпатський "Минай" здобув надвольову перемогу над полтавською "Ворсклою" у 28-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 28-й тур

"Ворскла" – "Минай" – 2:3

Голи: Павлюк, 36, Глущенко, 55 – Ременяк, 74, Павлюк, 80 (автогол), Вітенчук, 90+11 (пенальті)

У стартові півгодини команди створили по одному небезпечному моменту. Закарпатець Вакула на вході в штрафний праворуч розібрався з Крупським, але пробив повз ближню стійку. Натомість полтавець Глущенко відкрився під передачу Степанюка, але його удар із меж штрафного заблокував оборонець.

А на 36-й хвилині "Ворскла" вийшла вперед. Допоміг господарям стандарт на правому фланзі. Бацула подав штрафний на ближню стійку, де Павлюк головою переправив м'яч у сітку воріт Кемкіна.

Ще до перерви закріпити перевагу полтавського колективу міг Крупський. Нагоду для нього організував Скляр, який прокинув уперед до штрафного, але оборонець пробив у руки голкіперу. Зате на старті другої половини подвоїв перевагу "Ворскли" Глущенко – хавбек підхопив м'яч на лінії штрафного та поклав низом у кут.

Далі матч на понад півгодини перервала повітряна тривога. Вимушена пауза пішла на користь "Минаю". Закарпатці зуміли оперативно розмочити рахунок. Це Ременяк після помилки оборонця вискочив на побачення з Ісенком і майстерно переграв воротаря "Ворскли".

Підопічні Желько Любеновіча на цьому не зупинилися. Гості продовжили шукати щастя біля володінь полтавців і на 80-й хвилині запалили другу двійку на табло місцевого стадіону. Вакула виконав навіс із лівого флангу, а Павлюк у боротьбі з Ременяком зрізав м'яч у власні ворота.

Фінальні хвилини перетворилися на справжню драму. Спершу самотній Ременяк із центру штрафного пробив у руки Ісенку, а потім Нємчанінов привіз пенальті у ворота "Миная". Голкіпер Кемкін парирував удар Феліпе, але арбітр наказав одинадцятиметровий перебити та спровокував шквал емоцій на лаві закарпатців.

Та коли пристрасті вляглися, то воротар гостей взяв і другий постріл бразильця. На цьому біди "Ворскли" не завершилися. "Минай" полетів уперед і також заробив пенальті – Ременяк влучив у руку Челядіну. До позначки підійшов Вітенчук і впевненим ударом вирвав вольову перемогу для закарпатців!

Читайте РБК-Україна в Google News
Ворскла Чемпіонат України УПЛ
NEWS
Росія планувала теракти у Києві на 9 травня. СБУ запобігла провокаціям
Росія планувала теракти у Києві на 9 травня. СБУ запобігла провокаціям
DAILY
"Навіть проліт ракети впливає на врожай". Як війна руйнує українські ґрунти
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна "Навіть проліт ракети впливає на врожай". Як війна руйнує українські ґрунти