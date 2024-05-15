"Ворскла" – "Шахтар": де дивитися і прогноз на фінал Кубка України

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна .

Матч "Ворскла" – "Шахтар" відбудеться 15 травня в Рівному. Поєдинок прийме місцева арена "Авангард". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

Де дивитися матч "Ворскла" – "Шахтар"

У цифровому мовленні T2 матч покаже в прямому ефірі телеканал ICTV2. Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. Користувачі онлайн-платформ із функцією телебачення також зможуть переглянути фінал.

"Ворскла" – "Шахтар": шляхи команд у фінал Кубка України

"Гірники" розпочали виступи з 1/8 фіналу. Там суперником "Шахтаря" став рівненський "Верес", а впевнену перемогу принесли Кащук, Бондаренко та Очеретько. У чвертьфіналі донеччани з тим же рахунком 3:0 переграли "Вікторію" зі Сум (Назарина, Зубков, Ракицький). Нарешті в 1/2 фіналу "гірники" розібралися з одеським "Чорноморцем" (4:1). Голами відзначилися Сікан, Бондаренко та Судаков (двічі).

"Зелено-білі" теж стартували з 1/8 фіналу. Там полтавці розгромили харківський "Металіст 1925", а забитими м'ячами відзначилися Кане, Степанюк і Нестеренко. Натомість в чвертьфіналі жертвою "Ворскли" стала столична "Оболонь". Той же рахунок 3:0 забезпечили Степанюк, Кане та Бацула. А ось у півфіналі для перемоги над житомирським "Поліссям" вистачило гола Мякушка.

Прогноз букмекерів на матч "Ворскла" – "Шахтар"

Фахівці букмекерської контори Favbet визначили "гірників" однозначним фаворитом фіналу. Ставки на перемогу чемпіона України приймають зі скромним коефіцієнтом 1,31. Натомість імовірний успіх команди Сергія Долганського оцінили балом 13,00. Навіть нічия вірогідніша – кеф 6,10.

Любителі полоскотати нерви можуть закластися на нульову нічию в основний час. Коефіцієнт на такий підсумок за 90 хвилин склав солідні 12,00. Персональні фанати форварда "Шахтаря" Лассіни Траоре можуть закластися на дубль свого улюбленця з перспективним кефом 7,00.

Орієнтовні склади на матч "Ворскла" – "Шахтар"

"Ворскла": Ісенко – Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула – Челядін, Сіссоко – Кане, Нестеренко, Якубу – Степанюк

"Шахтар": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін – Траоре

Що відомо про Кубок України

Другий за престижністю національний турнір. Перший розіграш відбувся в 1992 році, а переможцем тоді став одеський "Чорноморець".

З тих пір зіграли 29 фіналів. "Шахтар" разом із київським "Динамо" ділить першість за кількістю здобутих кубків (по 13). Двічі в турнірі тріумфував "Чорноморець", а ще по одному трофею завоювали сімферопольська "Таврія" і "Ворскла". У фіналі сезону 2008/09 полтавці мінімально здолали "Шахтар".

Рівненський "Авангард" – стадіон фіналу національного кубка цьогоріч. Арена вперше в історії прийматиме вирішальний матч такого рівня. Рівне стане дев'ятим після Києва, Харкова, Дніпра, Сум, Полтави, Львова, Запоріжжя і Тернополя містом-господарем фіналу.