Лідер хуситів пригрозив потопити ізарїльські кораблі в Червоному морі

Лідер єменських бойовиків з руху Хуті Малік аль-Хуті пригрозив Ізраїлю потопити їх кораблі в Червоному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів.
При цьому інші угруповання, у тому числі "Хезболла" та хусити, заявили про свою підтримку ХАМАСу. Вони вже неодноразово атакували територію Ізраїлю.
Також нещодавно хусити намагалися вдарити ракетами по кораблю Військово-морських сил США USS Carney біля узбережжя Ємену.
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