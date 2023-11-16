Лідер хуситів пригрозив потопити ізарїльські кораблі в Червоному морі

Що передувало

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів.

При цьому інші угруповання, у тому числі "Хезболла" та хусити, заявили про свою підтримку ХАМАСу. Вони вже неодноразово атакували територію Ізраїлю.

Також нещодавно хусити намагалися вдарити ракетами по кораблю Військово-морських сил США USS Carney біля узбережжя Ємену.

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