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Єменські бойовики заявили про пуск ракет і дронів по Ізраїлю

Вівторок 31 жовтня 2023 16:04
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Єменські бойовики заявили про пуск ракет і дронів по Ізраїлю Ілюстративне фото: єменські бойовики заявили про пуск ракет і дронів по Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Єменські хусити (угруповання бойовиків) запустили у бік Ізраїлю "велику кількість" балістичних ракет і дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника хуситів Яхья Сарі у Twitter.

За його словами, це вже третя атака хуситів на Ізраїль. Він попередив, що таких ударів буде більше.

Варто зауважити, що хуситів підтримує Іран. Вони ще з 2004 року борються проти уряду Ємену.

Що передувало

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів.

При цьому інші угруповання, у тому числі "Хезболла" та хусити, заявили про свою підтримку ХАМАСу. Вони вже неодноразово атакували територію Ізраїлю.

Також нещодавно хусити намагалися вдарити ракетами по кораблю Військово-морських сил США USS Carney біля узбережжя Ємену.

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