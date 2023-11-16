Лидер хуситов пригрозил потопить израильские корабли в Красном море

Лидер йеменских боевиков по движению Хути Малик аль-Хути пригрозил Израилю потопить их корабли в Красном море.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись в Израиль. Они угоняли и убивали мирных жителей.
При этом другие группировки, в том числе Хезболла и хуситы, заявили о своей поддержке ХАМАСа. Они уже не раз атаковали территорию Израиля.
Также недавно хуситы пытались ударить ракетами по кораблю Военно-морских сил США USS Carney у побережья Йемена.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.