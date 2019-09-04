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Лідер Гонконгу планує відкликати законопроект про екстрадицію

Новини » Політика    04.09.2019 - 13:52
Лідер Гонконгу планує відкликати законопроект про екстрадицію
Фото: Керрі Лам (wikipedia.org)

Керрі Лам визнала, що внесла "жахливий хаос", представивши законопроєкт

Лідер Гонконгу Керрі Лам скасувала поправок до законопроєкту про екстрадицію, що спричинили масові протести. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що очільниця Гонконгу зробила заяву на внутрішній зустрічі з делегатами Гонконгу в Національному конгресі Китаю.

Вона оголосила про відкликання законопроєкту публічно. Протестувальники сприйняли цю інформацію досить скептично.

Кількома днями раніше Керрі Лам на зустрічі з представниками бізнесу визнала, що внесла "жахливий хаос", представивши законопроєкт.

Також на одному з закритих засідань Лам зазначила, що тепер має "дуже обмежені" можливості для розв’язання кризи, адже протести в Гонконзі стали "питанням національної безпеки".

Зазначимо, шо протести у Гонконзі тривають уже третій місяць. Вони почалися як реакція на законопроект про екстрадицію, що дозволив би екстрадувати підозрюваних до материкового Китаю який, як вважають протестувальники, спрямований проти дисидентів, що втекли із материкового Китаю в Гонконг.

Нагадаємо, влада Гонконгу планувала оголосити про повне відкликання законопроекту про екстрадицію в Китай на фоні масштабних акцій протесту.

РБК-Україна писало, що 25 серпня поліція Гонконгу вперше застосувала водомети проти протестувальників в районі Цуен Ван, щоб звільнити дорогу від демонстрантів, які побудували на ній барикади. Також співробітники поліції розпилили сльозогінний газ.

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