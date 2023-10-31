ua en ru
Вт, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лідер демократів у Сенаті розкритикував пропозицію роз'єднати допомогу Україні та Ізраїлю

Вашингтон, Вівторок 31 жовтня 2023 18:39
UA EN RU
Лідер демократів у Сенаті розкритикував пропозицію роз'єднати допомогу Україні та Ізраїлю Фото: Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті США (flickr by Senate Democrats)
Автор: Іван Носальський

Ініціатива республіканців Палати представників США роз'єднати нове фінансування допомоги Україні та Ізраїлю є обурливою.

Про це заявив лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Новий спікер (Палати представників США Майк Джонсон - ред.) чудово розуміє, що якщо ви хочете допомогти Ізраїлю, ви не можете пропонувати законопроект, повний отруйних пігулок", - зазначив Шумер.

За його словами, така пропозиція республіканців у Палаті представників "явно спрямована на розкол Конгресу за партійною ознакою".

Що передувало

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу США виділити 106 млрд доларів на військову допомогу Україні та Ізраїлю. Зокрема, 61 млрд доларів пропонувалося виділити Україні, а 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Але вчора, 30 жовтня, новий спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон запропонував свій варіант пакету допомоги для Ізраїлю у розмірі 14,3 млрд доларів. Таким чином він хоче відокремити допомогу Україні від допомоги Ізраїлю.

Ініціативу Джонсона вже відмовився підтримувати лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ізраїль Допомога Україні Конгресс США Демократическая партия США
NEWS
Гуменюк про ситуацію на лівобережжі Херсонської області: ЗСУ мають "непогані результати"
Гуменюк про ситуацію на лівобережжі Херсонської області: ЗСУ мають "непогані результати"
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ