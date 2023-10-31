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Лидер демократов в Сенате раскритиковал предложение разъединить помощь Украине и Израилю

Вашингтон, Вторник 31 октября 2023 18:39
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Лидер демократов в Сенате раскритиковал предложение разъединить помощь Украине и Израилю Фото: Чак Шумер, лидер демократов в Сенате США (flickr by Senate Democrats)
Автор: Иван Носальский

Инициатива республиканцев Палаты представителей США разъединить новое финансирование помощи Украине и Израилю является возмутительной.

Об этом заявил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Новый спикер (Палаты представителей США Майк Джонсон - ред.) прекрасно понимает, что если вы хотите помочь Израилю, вы не можете предлагать законопроект, полный ядовитых пилюль", - отметил Шумер.

По его словам, такое предложение республиканцев в Палате представителей “явно направлено на раскол Конгресса по партийному признаку”.

Что предшествовало

Напомним, несколько недель назад президент США Джо Байден запросил у Конгресса США выделить 106 млрд долларов на военную помощь Украине и Израилю. В частности, 61 млрд долларов предлагалось выделить Украине, а 14,3 млрд долларов - Израилю.

Но вчера, 30 октября, новый спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предложил свой вариант пакета помощи для Израиля в размере 14,3 млрд долларов. Таким образом он хочет отделить помощь Украине от помощи Израилю.

Инициативу Джонсона уже отказался поддерживать лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

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