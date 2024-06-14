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Лідер чемпіона Німеччини оформив перший гол Євро-2024: відео

Фото: Джамал Мусіала та Флоріан Вірц святкують взяття воріт (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник національної команди Німеччини Флоріан Вірц розмочив рахунок у матчі-відкритті чемпіонату Європи 2024 року проти збірної Шотландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

21-річний атакувальний хавбек відзначився на 10-й хвилині. Забитий м'яч став першим на турнірі.

Вірц переграв голкіпера Ганна пострілом із лінії штрафного від лівої стійки. Підготували взяття воріт ветерани Бундестіму Кроос і Кімміх. Перший переведенням із центра поля знайшов другого праворуч, а той віддав передачу на представника леверкузенського "Байєра" до півкола штрафного.

Згодом німецька збірна подвоїла перевагу. Другий м'яч господарів Євро-2024 оформив Мусіала з передачі Гаверца.

 

 

 

Хто такий Флоріан Вірц

Уродженець містечка Пульгайм (Північний Рейн-Вестфалія), вихованець "Кьольна". У 16 років перебрався в "Байєр".

Дебютував на дорослому рівні в сезоні 2019/20. У наступні чотири кампанії був основним виконавцем "фармацевтів". Завоював із леверкузенцями чемпіонський дубль і був визнаний гравцем сезону 2023/24.

У лавах збірної Німеччини дебютував восени 2021-го. У березневому спарингу проти Франції оформив перший гол за Бундестім. Батько Вірца виконує роль агента хавбека, а сестра Юліане – півзахисниця жіночої команди бременського "Вердера".

До слова, раніше опублікували прев'ю групи F Євро-2024 зі збірними Туреччини, Грузії, Португалії та Чехії.

Нагадаємо, вранці з'явилося прев'ю групи E Євро-2024 зі збірними Бельгії, Словаччини, Румунії та України.

До слова, напередодні підготували прев'ю групи D Євро-2024 зі збірними Польщі, Нідерландів, Австрії та Франції.

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