Лидер чемпиона Германии оформил первый гол Евро-2024: видео

21-летний атакующий хавбек отличился на 10-й минуте. Забитый мяч стал первым на турнире.

Вирц обыграл голкипера Ганна выстрелом с линии штрафной от левой штанги. Подготовили взятие ворот ветераны Бундестима Кроос и Киммих. Первый переводом из центра поля нашел второго справа, а тот отдал передачу на представителя леверкузенского "Байера" в полукруг штрафной.

Впоследствии немецкая сборная удвоила преимущество. Второй мяч хозяев Евро-2024 оформил Мусиала с передачи Хаверца.

Кто такой Флориан Вирц

Уроженец городка Пульхайм (Северный Рейн-Вестфалия), воспитанник "Кельна". В 16 лет перебрался в "Байер".

Дебютировал на взрослом уровне в сезоне 2019/20. В следующие четыре кампании являлся основным исполнителем "фармацевтов". Завоевал с леверкузенцами чемпионский дубль и был признан игроком сезона 2023/24.

В рядах сборной Германии дебютировал осенью 2021-го. В мартовском спарринге против Франции оформил первый гол за Бундестим. Отец Вирца исполняет роль агента хавбека, а сестра Юлиане – полузащитница женской команды бременского "Вердера".