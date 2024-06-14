RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лидер чемпиона Германии оформил первый гол Евро-2024: видео

Фото: Джамал Мусиала и Флориан Вирц празднуют взятие ворот (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник национальной команды Германии Флориан Вирц размочил счет в матче-открытии чемпионата Европы 2024 года против сборной Шотландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

21-летний атакующий хавбек отличился на 10-й минуте. Забитый мяч стал первым на турнире.

Вирц обыграл голкипера Ганна выстрелом с линии штрафной от левой штанги. Подготовили взятие ворот ветераны Бундестима Кроос и Киммих. Первый переводом из центра поля нашел второго справа, а тот отдал передачу на представителя леверкузенского "Байера" в полукруг штрафной.

Впоследствии немецкая сборная удвоила преимущество. Второй мяч хозяев Евро-2024 оформил Мусиала с передачи Хаверца.

 

 

 

Кто такой Флориан Вирц

Уроженец городка Пульхайм (Северный Рейн-Вестфалия), воспитанник "Кельна". В 16 лет перебрался в "Байер".

Дебютировал на взрослом уровне в сезоне 2019/20. В следующие четыре кампании являлся основным исполнителем "фармацевтов". Завоевал с леверкузенцами чемпионский дубль и был признан игроком сезона 2023/24.

В рядах сборной Германии дебютировал осенью 2021-го. В мартовском спарринге против Франции оформил первый гол за Бундестим. Отец Вирца исполняет роль агента хавбека, а сестра Юлиане – полузащитница женской команды бременского "Вердера".

К слову, ранее опубликовали превью группы F Евро-2024 со сборными Турции, Грузии, Португалии и Чехии.

Напомним, утром появилось превью группы E Евро-2024 со сборными Бельгии, Словакии, Румынии и Украины.

К слову, накануне подготовили превью группы D Евро-2024 со сборными Польши, Нидерландов, Австрии и Франции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро 2024Сборная Германии