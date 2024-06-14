ua en ru
Сб, 15 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лідер чемпіона Німеччини оформив перший гол Євро-2024: відео

Мюнхен, П'ятниця 14 червня 2024 22:41
UA EN RU
Лідер чемпіона Німеччини оформив перший гол Євро-2024: відео Фото: Джамал Мусіала та Флоріан Вірц святкують взяття воріт (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник національної команди Німеччини Флоріан Вірц розмочив рахунок у матчі-відкритті чемпіонату Європи 2024 року проти збірної Шотландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

21-річний атакувальний хавбек відзначився на 10-й хвилині. Забитий м'яч став першим на турнірі.

Вірц переграв голкіпера Ганна пострілом із лінії штрафного від лівої стійки. Підготували взяття воріт ветерани Бундестіму Кроос і Кімміх. Перший переведенням із центра поля знайшов другого праворуч, а той віддав передачу на представника леверкузенського "Байєра" до півкола штрафного.

Згодом німецька збірна подвоїла перевагу. Другий м'яч господарів Євро-2024 оформив Мусіала з передачі Гаверца.

Хто такий Флоріан Вірц

Уродженець містечка Пульгайм (Північний Рейн-Вестфалія), вихованець "Кьольна". У 16 років перебрався в "Байєр".

Дебютував на дорослому рівні в сезоні 2019/20. У наступні чотири кампанії був основним виконавцем "фармацевтів". Завоював із леверкузенцями чемпіонський дубль і був визнаний гравцем сезону 2023/24.

У лавах збірної Німеччини дебютував восени 2021-го. У березневому спарингу проти Франції оформив перший гол за Бундестім. Батько Вірца виконує роль агента хавбека, а сестра Юліане – півзахисниця жіночої команди бременського "Вердера".

До слова, раніше опублікували прев'ю групи F Євро-2024 зі збірними Туреччини, Грузії, Португалії та Чехії.

Нагадаємо, вранці з'явилося прев'ю групи E Євро-2024 зі збірними Бельгії, Словаччини, Румунії та України.

До слова, напередодні підготували прев'ю групи D Євро-2024 зі збірними Польщі, Нідерландів, Австрії та Франції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро 2024 Збірна Німеччини
NEWS
Росія виснажена? Що приховують нові ультиматуми Путіна та чому вони неприйнятні для України
Росія виснажена? Що приховують нові ультиматуми Путіна та чому вони неприйнятні для України
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку