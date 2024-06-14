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Лидер чемпиона Германии оформил первый гол Евро-2024: видео

Мюнхен, Пятница 14 июня 2024 22:41
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Лидер чемпиона Германии оформил первый гол Евро-2024: видео Фото: Джамал Мусиала и Флориан Вирц празднуют взятие ворот (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник национальной команды Германии Флориан Вирц размочил счет в матче-открытии чемпионата Европы 2024 года против сборной Шотландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

21-летний атакующий хавбек отличился на 10-й минуте. Забитый мяч стал первым на турнире.

Вирц обыграл голкипера Ганна выстрелом с линии штрафной от левой штанги. Подготовили взятие ворот ветераны Бундестима Кроос и Киммих. Первый переводом из центра поля нашел второго справа, а тот отдал передачу на представителя леверкузенского "Байера" в полукруг штрафной.

Впоследствии немецкая сборная удвоила преимущество. Второй мяч хозяев Евро-2024 оформил Мусиала с передачи Хаверца.

Кто такой Флориан Вирц

Уроженец городка Пульхайм (Северный Рейн-Вестфалия), воспитанник "Кельна". В 16 лет перебрался в "Байер".

Дебютировал на взрослом уровне в сезоне 2019/20. В следующие четыре кампании являлся основным исполнителем "фармацевтов". Завоевал с леверкузенцами чемпионский дубль и был признан игроком сезона 2023/24.

В рядах сборной Германии дебютировал осенью 2021-го. В мартовском спарринге против Франции оформил первый гол за Бундестим. Отец Вирца исполняет роль агента хавбека, а сестра Юлиане – полузащитница женской команды бременского "Вердера".

К слову, ранее опубликовали превью группы F Евро-2024 со сборными Турции, Грузии, Португалии и Чехии.

Напомним, утром появилось превью группы E Евро-2024 со сборными Бельгии, Словакии, Румынии и Украины.

К слову, накануне подготовили превью группы D Евро-2024 со сборными Польши, Нидерландов, Австрии и Франции.

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Евро 2024 Сборная Германии
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