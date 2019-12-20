Лідер більшості у Сенаті США розкритикував імпічмент Трампа у Палаті представників

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Він назвав рішення по імпічменту несправедливим

Лідер сенаторів-республіканців Мітч Макконнелл засудив результати голосування щодо імпічменту у Палаті представників Конгресу США, назвавши рішення "несправедливим" і заявивши, що воно створює "токсичний"прецедент. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Макконнелл звинуватив спікера Палати представників Ненсі Пелосі у тому, що вона боїться "посилати результат їх неякісної роботи у Сенат", адже вона у середу відмовилася уточнити, коли статті імпічменту будуть спрямовані сенаторам для проведення розгляду. Поки статті не будуть передані, процес початися не може.

За словами Макконнелла, створюється враження, що демократи починають сумніватися, чи хочуть вони проведення судового процесу щодо імпічменту у Сенаті.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп впевнений, що буде повністю виправданий під час проведення процедури імпічменту у Сенаті.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту. Однак імпічмент Трампу можуть оголосити після відповідного рішення в Сенаті. Розгляд цього питання можливий уже в січні.

Раніше лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявляв, що Сенат США не підтримає імпічмент президента Дональда Трампа.