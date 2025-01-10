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Лідер болгарської партії заявив про "претензії" на Південну Бессарабію: Україна відреагувала

Фото: Костадін Костадінов, лідер болгарської партії "Відродження" (facebook.com/kostadin.eu)
Автор: Іван Носальський

Скандальний лідер проросійської болгарської партії "Відродження" Костадін Костадінов нафантазував "претензії" його країни на частину Одеської області. Така заява просуває наративи Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Костадінова у Facebook і посольство України в Болгарії у Facebook.

Що сказав Костадінов

Костадінов заявив, що "болгари становлять більшість населення Південної Бессарабії (південна частина Одеської області)", і тому нібито "немає нічого логічнішого, ніж повернення регіону назад до складу Болгарії".

"Україна розпадається, і на майбутньому мирному конгресі, який вирішить долю так званої української державності, що не відбулася, Болгарія має заявити свої претензії на болгарську Бессарабію", - додав скандальний політик.

Реакція посольства

Посольство України в Болгарії закликало болгарське керівництво засудити такі заяви Костадінова, який підбурює до руйнації норм міжнародного права, спотворює історичні факти та заохочує переділ кордонів у Європі.

"Висловлювання лідера партії "Відродження" щодо територіальних зазіхань на Україну є неприпустимими для політика країни-члена ЄС, і підтверджують його системне просування наративів Кремля", - уточнили в дипломатичному представництві.

Костадінова відкрито підтримує Росія

Нагадаємо, 2023 року посол Росії в Болгарії Елеонора Митрофанова відкрито підтримала на виборах Костадіна Костадінова. Вона заявляла, що якби була б виборцем, то голосувала б за партію "Відродження".

Така заява стала порушенням Віденської конвенції, оскільки посли не мають права втручатися у виборчий процес.

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