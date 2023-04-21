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Російський посол втрутився у вибори у Болгарії, агітуючи за проросійського кандидата, - ЗМІ

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Болгарія, П'ятниця 21 квітня 2023 17:15
Російський посол втрутився у вибори у Болгарії, агітуючи за проросійського кандидата, - ЗМІ Фото: Посол Росії в Болгарії Елеонора Митрофанова (Рос змі)
Автор: Дмитро Браславський

Посол Росії в Софії Елеонора Митрофанова підтримала лідера радикальної проросійської партії "Възраждане" Костадіна Костадінова. Це є порушенням Віденської конвенції, яка встановлює правила дипломатичних та державних відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EurActiv.

"Митрофанова довгий час викликала суперечки у Болгарії, яка бореться із сильними проросійськими настроями як у суспільстві, так і на політичному рівні", - йдеться у матеріалі.

"Якщо я болгарський виборець, розумію політику керівництва і розумію, що відбувається, то, напевно, проголосую або за "нікого не підтримую", або за Костадіна Костадінова", - сказала Митрофанова.

EurActiv пише, що такі коментарі можуть розглядатися як порушення Віденської конвенції. Вона зазначає, що посли не повинні втручатися у внутрішні справи держави.

Пізніше на слова Митрофанова відреагували, проте вона продовжила агітувати голосувати за проросійського кандидата. Видання пише, що позиція російського посла безпрецедентна, оскільки досі іноземний дипломат жодного разу не висловив переваги болгарському політику.

У тому році глава політичного офісу прем'єр-міністра Кирила Петкова Олена Бориславова заявляла, що Росія платить мітингувальникам у країні 2000 євро на місяць.

Нагадаємо, що Європейські країни продовжують ускладнювати подорожі російським туристам. У Болгарії посилили видачу багаторазових віз росіянам.

Болгарія не вела переговори про надання Україні винищувачів МіГ-29 на безоплатній основі. Наразі країна обговорює можливість заміни частини своїх озброєнь на сучасніші.

Група "Лукойл" у Болгарії має заплатити 100 млн євро за зловживання своїм домінуючим становищем.

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