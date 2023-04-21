Російський посол втрутився у вибори у Болгарії, агітуючи за проросійського кандидата, - ЗМІ

Посол Росії в Софії Елеонора Митрофанова підтримала лідера радикальної проросійської партії "Възраждане" Костадіна Костадінова. Це є порушенням Віденської конвенції, яка встановлює правила дипломатичних та державних відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EurActiv .

"Митрофанова довгий час викликала суперечки у Болгарії, яка бореться із сильними проросійськими настроями як у суспільстві, так і на політичному рівні", - йдеться у матеріалі.

"Якщо я болгарський виборець, розумію політику керівництва і розумію, що відбувається, то, напевно, проголосую або за "нікого не підтримую", або за Костадіна Костадінова", - сказала Митрофанова.

EurActiv пише, що такі коментарі можуть розглядатися як порушення Віденської конвенції. Вона зазначає, що посли не повинні втручатися у внутрішні справи держави.

Пізніше на слова Митрофанова відреагували, проте вона продовжила агітувати голосувати за проросійського кандидата. Видання пише, що позиція російського посла безпрецедентна, оскільки досі іноземний дипломат жодного разу не висловив переваги болгарському політику.

У тому році глава політичного офісу прем'єр-міністра Кирила Петкова Олена Бориславова заявляла, що Росія платить мітингувальникам у країні 2000 євро на місяць.