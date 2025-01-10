Лидер болгарской партии заявил о "претензиях" на Южную Бессарабию: Украина отреагировала

Что сказал Костадинов

Костадинов заявил, что "болгары составляют большинство населения Южной Бессарабии (южная часть Одесской области)" и поэтому якобы "нет ничего более логичного чем возвращение региона обратно в состав Болгарии".

"Украина распадается, и на будущем мирном конгрессе, который решит судьбу несостоявшейся так называемой украинской государственности, Болгария должна заявить свои претензии на болгарскую Бессарабию", - добавил скандальный политик.

Реакция посольства

Посольство Украины в Болгарии призвало болгарское руководство осудить такие заявления Костадинова, который подстрекает к разрушению норм международного права, искажает исторические факты и поощряет передел границ в Европе.

"Высказывания лидера партии "Возрождение" относительно территориальных посягательств на Украину недопустимы для политика страны-члена ЕС, и подтверждают его системное продвижение нарративов Кремля", - уточнили в дипломатическом представительстве.