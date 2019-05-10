Личный адвокат Трампа отправится в Украину для встречи с Зеленским

Фото: Рудольф Джулиани (GettyImages)

Джулиани планирует убедить украинские власти расследовать дело, связанное с интересами Трампа

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The New York Times.

Адвокат Трампа заявляет, что едет в Киев, чтобы убедить украинские власти начать расследование, связанное с интересами президента США.

NYT отмечает, что расследование будет связано с двумя темами. Первая - вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Джулиани также рассчитывает, что визит в Киев даст новую информацию о работе сына бывшего вице-президента Джо Байдена в украинской газовой компании Burisma Holdings.

Так, в 2016 году президент Украины Петр Порошенко уволил генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma, в правление которой входил Хантер Байден. В январе бывший вице-президент США заявил, что поставил Украине ультиматум: если генпрокурора не уволят, Киев не получит заем на 1 млрд долларов.

Джулиани подчеркнул, что Белый дом "вмешивается в расследование, на что имеет право".

"Это не внешняя политика - я прошу их провести расследование, которое они уже проводят, и которое требуют прекратить другие люди. И я собираюсь объяснить им причины, по которым они не должны его прекращать, потому что эта информация будет очень, очень полезна для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства", - заявил адвокат американского лидера.

NYT подчеркивает, что работа адвоката Трампа Киеве может быть связана с предстоящими в 2020 году выборами в США, поскольку с расследованием против Байдена-младшего у команды Трампа появляется шанс набрать компромат против его отца, заявившего о намерении посоперничать с Трампом за пост президента США в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Джулиани обсуждал с генеральным прокурором Юрием Луценко дело против компании Burisma Group, владельцем которой является бывший министр экологии Николай Злочевский.

Как писало РБК-Украина ранее, экс-вице-президент США Джо Байден в апреле объявил о намерении участвовать в выборах президента Соединенных Штатов Америки в 2020 году.

Добавим, согласно первым опросам, Байден опережает нынешнего президента США Дональда Трампа на 6%.