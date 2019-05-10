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Особистий адвокат Трампа відправиться в Україну для зустрічі із Зеленським

Новини » Політика    10.05.2019 - 11:13
Особистий адвокат Трампа відправиться в Україну для зустрічі із Зеленським
Фото: Рудольф Джуліані (GettyImages)

Джуліані планує переконати українську владу розслідувати справу, пов'язану з інтересами Трампа

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані має намір відправитися до Києва для зустрічі з обраним президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє The New York Times.

Адвокат Трампа заявляє, що їде до Києва, щоб переконати українську владу почати розслідування, пов'язане з інтересами президента США.

NYT зазначає, що розслідування буде пов'язано з двома темами. Перша - втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році. Джуліані також розраховує, що візит до Києва дасть нову інформацію про роботу сина колишнього віце-президента Джо Байдена в українській газовій компанії Burisma Holdings.

Так, в 2016 році президент України Петро Порошенко звільнив генпрокурора Віктора Шокіна, який вів розслідування проти Burisma, у правління якої входив Хантер Байден. У січні колишній віце-президент США заявив, що поставив Україні ультиматум: якщо генпрокурора не звільнять, Київ не отримає позику на 1 млрд доларів.

Джуліані підкреслив, що Білий дім "втручається у розслідування, на що має право".

"Це не зовнішня політика - я прошу їх провести розслідування, яке вони вже проводять, і яке вимагають припинити інші люди. І я збираюся пояснити їм причини, через які вони не повинні його припиняти, тому що ця інформація буде дуже, дуже корисна для мого клієнта і може виявитися корисною для мого уряду", - заявив адвокат американського лідера.

NYT підкреслює, що робота адвоката Трампа Києві може бути пов'язана з майбутніми в 2020 році виборами в США, оскільки з розслідуванням проти Байдена-молодшого у команди Трампа з'являється шанс набрати компромат проти його батька, який заявив про намір позмагатися з Трампом за пост президента США в 2020 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Джуліані обговорював з генеральним прокурором Юрієм Луценком справу проти компанії Burisma Group, власником якої є колишній міністр екології Микола Злочевський.

Як писало РБК-Україна раніше, екс-віце-президент США Джо Байден у квітні оголосив про намір брати участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році.

Додамо, згідно з першим опитуванням, Байден випереджає нинішнього президента США Дональда Трампа на 6%.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
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