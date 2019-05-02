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Луценко обсуждал с адвокатом Трампа дело против компании, в которой работал сын Байдена

Новости » Общество    02.05.2019 - 16:40
Луценко обсуждал с адвокатом Трампа дело против компании, в которой работал сын Байдена
Фото: Юрий Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

В этом году адвокат неоднократно встречался с нынешним генпрокурором Украины в Нью-Йорке, пишет The New York Times

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обсуждал с генеральным прокурором Юрием Луценко дело против компании Burisma Group, владельцем которой является бывший министр экологии Николай Злочевский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал The New York Times.

Отметим, что в указанной компании раньше работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, который объявил о намерении участвовать в предстоящих выборах президента США.

Хантер Байден работал в Burisma, когда генпрокурором Украины был Виктор Шокин, которого в 2016 году требовал уволить вице-президент США. Именно во времена генпрокурорства Шокина в Украине было открыто дело против Burisma.

Указано, что адвокат Трампа обсудил расследование дела о Burisma и ее отношение к Байдену с Шокиным и Луценко. Сообщается, что в этом году он неоднократно встречался с нынешним генпрокурором в Нью-Йорке. Как утверждают источники, Луценко позже сообщил коллегам, что во время одной из встреч Джулиани  позвонил Трампу.

Кроме того, как говорится в материале, Луценко в марте 2019 года принял решение о возобновлении расследования по Burisma. По мнению The New York Times, это рассматривается "как попытка генерального прокурора заручиться поддержкой администрации Трампа для Петра Порошенко", пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что Джо Байден, который ранее объявил о своем участии в выборах президента в 2020 году, опережает нынешнего президента США Дональда Трампа на 6%.

 

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