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Личные данные 700 тысяч французов попали в сеть из-за ошибки на сайте

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Франция , Вторник 31 августа 2021 21:56
Личные данные 700 тысяч французов попали в сеть из-за ошибки на сайте Фото: личные данные 700 тысяч французов попали в сеть из-за ошибки на сайте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во Франции состоялась масштабная утечка личных данных граждан. Оказалось, что через ошибку на сайте Francetest данные 700 тысяч французов некоторое время находились в открытом доступе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Francetest передает результаты COVID-тестов, которые были сделаны в аптеках страны, в правительственных платформ. В результате ошибки на сайте, информация о пациентах, их контактные данные, имя и дата рождения некоторое время хранились в открытом доступе. Каждый желающий мог загрузить их отдельным файлом.

Отметим, что во Франции много фармацевтических компаний, которые правительственные платформы используют как посредников для передачи результатов тестов на выявление коронавируса.

Известно, что ошибка на сайте была устранена еще в прошлую пятницу.

Чтобы избежать повторных инцидентов Генеральное управление здравоохранения направило своим "посредникам" электронные письма, чтобы напомнить о программном обеспечении, которое разрешено использовать и которое совместимо с правительственной платформой.

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