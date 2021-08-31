Особисті дані 700 тисяч французів потрапили до мережі через помилку на сайті

У Франції відбувся масштабний витік особистих даних громадян. Виявилося, що через помилку на сайті Francetest дані 700 тисяч французів деякий час перебували у відкритому доступі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Francetest передає результати COVID-тестів, які були зроблені в аптеках країни, до урядових платформ. Внаслідок помилки на сайті, інформація про пацієнтів, їх контактні дані, ім’я та дата народження деякий час зберігалися у відкритому доступі. Кожен охочий міг завантажити їх окремим файлом.

Зазначимо, що у Франції багато фармацевтичних компаній, які урядові платформи використовують, як посередників для передачі результатів тестів на виявлення коронавірусу.

Відомо, що помилку на сайті було усунуто ще минулої п’ятниці.

Аби уникнути повторних інцидентів Генеральне управління охорони здоров’я надіслало своїм "посередникам" електронні листи, аби нагадати про програмне забезпечення, що дозволено використовувати і яке є сумісним з урядовою платформою.